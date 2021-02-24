Edirne'de çalınan motosiklet motoru Konya'da başka bir motosiklette bulundu

Uzunköprü ilçesinde çalınan motosiklet motoru, Konya'da başka bir motosiklette bulundu.

Uzunköprü ilçesinde çalınan motosiklet motoru, Konya'da başka bir motosiklette bulundu.

Mesçit Mahallesi'nde yaşayan M.Ç'ye "motosikletinin Konya'da bir otoparka çekildiğine" dair mesaj geldi.

Evinin kömürlüğünde park halindeki motorunu kontrol eden M.Ç, aracın motorunun yerinde olmadığını gördü.

M.Ç. motosikletinin motorunu çalan kişi ya da kişilerin bulunması için polise şikayette bulundu.

Uzunköprü ilçesinde çalınan motorun başka bir motosiklete takıldığı belirlendi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci