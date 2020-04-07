Edirne'de caddede dolaşan Şükrü dedeyi polisler evine bıraktı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Edirne'de caddede dolaşan Şükrü dedeyi polisler evine bıraktı - Haberler
Saraçlar Caddesi, Edirne, Banka, Polis, Güncel

Edirne'de caddede dolaşan Şükrü dedeyi polisler evine bıraktı

Edirne'de kısıtlamaya rağmen caddede dolaşan 80 yaşındaki Şükrü Osman'ı polis ekipleri evine bıraktı.

07.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:06
Edirne'de caddede dolaşan Şükrü dedeyi polisler evine bıraktı

Edirne'de kısıtlamaya rağmen caddede dolaşan 80 yaşındaki Şükrü Osman'ı polis ekipleri evine bıraktı.

Edirne'de genel anlamda "evde kal" çağrısına uyulmasına rağmen günün belli saatinde kent merkezinde ara ara yoğunluklar gözleniyor.

Alışveriş, banka işlemleri için kent merkezine gelen pek çok Edirneli, polislerin ikazı ile işlerini hallederek evlerine dönüyor.

Kısıtlamaya rağmen zaman zaman 65 yaş üstü kişilerin de sokaklarda olduğu görülüyor.

Bunlardan biri de 80 yaşındaki Şükrü Osman. Saraçlar Caddesi'nde dolaşan Şükrü Osman, polis ekiplerince neden kısıtlama geldiği yönünde yeniden bilgilendirildi, ekip otosuyla evine götürüldü.

İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve Belediye Başkanı Recep Gürkan, Saraçlar Caddesi'nde denetimlere katıldı.

Denetimlerde keyfi olarak gezenlere para cezası uygulanacağı hatırlatıldı. Evlerine gitmeleri hususunda vatandaşlara anonsla ikazlar yapıldı.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgın nedeniyle orduevleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı Haberler
Salgın nedeniyle orduevleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı maske kavgası, kanlı bitti Haberler
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı maske kavgası, kanlı bitti
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü Haberler
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
3 kişiyi öldüren zanlı, 'namus meselesi' diyerek kendini savundu Haberler
3 kişiyi öldüren zanlı, 'namus meselesi' diyerek kendini savundu
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner? Haberler
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner?
Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı
Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı
Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı
4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldüren kadın, kardeşinin ihbarı ile yakalandı
4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldüren kadın, kardeşinin ihbarı ile yakalandı
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı
Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor
Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın...
Trakya'da koronavirüs karantinasına alınan ilk köy Kurudere Köyü oldu
Trakya'da koronavirüs karantinasına alınan ilk köy Kurudere Köyü oldu
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor
WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı'nın KCK yapılanmasında yer aldığı ortaya çıktı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı'nın KCK yapılanmasında yer aldığı ortaya çıktı
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek
Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz
14 günlük karantina süresini evde geçirmek isteyen şahsı, eşi eve almadı
14 günlük karantina süresini evde geçirmek isteyen şahsı, eşi eve almadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Altay Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Haluk Levent Acun Ilıcalı Levent Dörter Recep Tayyip Erdoğan
Spor Bülent Uygun Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Polis Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Edirne'de caddede dolaşan Şükrü dedeyi polisler evine bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 14:47:04. #1.15#
title