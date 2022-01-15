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Edirne'de cadde ortasındaki mezarlar dikkat çekiyor

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Haberler | Güncel

Edirne'de cadde ortasındaki mezarlar dikkat çekiyor Edirne'de yol genişletme çalışmaları sonrası caddenin ortasında kalan mezarlar görenleri şaşırtıyor.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de cadde ortasındaki mezarlar dikkat çekiyor

EDİRNE - Edirne'de yol genişletme çalışmaları sonrası caddenin ortasında kalan mezarlar görenleri şaşırtıyor. Mahalle halkı, mezarlara sahip çıkarak bakımını yapıyor.

Edirne'nin Meydan Mahallesi Kıyık Caddesi üzerinde bulunan Saçlı İbrahim Efendi ve Ethem Baba mezarları, yıllar önce yapılan yol genişletme çalışmaları sonrası caddenin ortasında kaldı. Mezarlara sahip çıkan mahalleli mezarın temizliğini ve bakımını yapıyor. Mezarları gören vatandaşlar, dua okuyor.

Bahçeden cadde geçti, mezarlıklar ortada kaldı

Meydan Mahallesi Muhtarı Emin Özbostan, "Trafik artınca yol genişletme çalışmaları sonrası her iki mezar yolun ortasında kaldı. Daha önce bu mezarlar evlerin hemen önündeydi" dedi.

Bölge esnafından Rıfat Özer, "Mezarlığın yanında bulunan evler o zaman yer eviydi ve bu mezarlıklar bu evlerin bahçelerinde kalıyordu. Belediye yol genişletme çalışmaları kapsamında bahçeyi istimlak etti. Yol genişletme çalışmaları yapıldı ama mezarlıklar aynı yerinde kalınca bu kez caddenin ortasında kalmış oldular" dedi.

Edirne'de cadde ortasındaki mezarlar dikkat çekiyor

Edirne'de cadde ortasındaki mezarlar dikkat çekiyor

Edirne'de cadde ortasındaki mezarlar dikkat çekiyor

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İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Son Dakika Haberleri
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Edirne'de cadde ortasındaki mezarlar dikkat çekiyor Edirne'de yol genişletme çalışmaları sonrası caddenin ortasında kalan mezarlar görenleri şaşırtıyor.

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