Edirne'de ByLock kullandığı tespit edilen FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Edirne'de ByLock kullandığı tespit edilen FETÖ şüphelisi tutuklandı

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'de ByLock kullandığı tespit edilen FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen zanlı tutuklandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haber leşme programı Bylock'u kullandığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Z.G, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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