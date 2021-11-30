Edirne'de ByLock kullandığı tespit edilen FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de ByLock kullandığı belirlenen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de Bylock kullandığı belirlenen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelisi Z.G, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
ByLock kullandığı tespit edilen şüpheli Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri