Edirne'de buzdolabından çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
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Edirne'de buzdolabından çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

Edirne'de buzdolabından çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Yeniimaret Mahallesi'nde buzdolabından çıktığı ile sürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

EDİRNE'nin Yeniimaret Mahallesi'nde buzdolabından çıktığı ile sürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi. Dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulansta tedavi edildi.  

Yangın, akşam saatlerinde Yeniimaret Mahallesi, Midye Sokak'ta Şükrü Tatar'a ait tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, buzdolabından çıktığı belirtilen yangında, alevler kısa sürede eve yayıldı. Evde bulunan Şükran Tatar, torunu alıp dışarı kaçarken, bahçede bulunan Şükrü Tatar, yangına hortumla müdahale etmeye çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çatıya sıçrayan alevler evi de sararak kullanılmaz hale getirirken Şükran Tatar ve adı öğrenilemeyen torunu dumandan etkilenmesi sonucu olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi. 

'YANGIN BUZDOLABINDAN ÇIKTI'Yangının buzdolabından çıktığını ileri süren Şükrü Tatar, "Evde oturuyordum, çocuk ve torun 'Yanıyoruz dede' diye bağırdı ve bende koşarak onları evden zor çıkardım. Sonra çeşmeye hortumu taktım alevler çoğaldı, itfaiye haber verdik. Yangın yeni aldığımız buzdolabından çıktı. Buzdolabından yangın çıktı, dediklerinde inanmazdım, benim başıma geldi" dedi. Yangında dumandan etkilenip ambulansta tedavi altına alınan Şükran Tatar ise evin birden alev aldığını  ve torunu ile birlikte yangından kaçarak kurduklarını söyledi.

Tatar ailesinin yakınları yanan evlerini gözyaşları içinde izledi.


Edirne'de buzdolabından çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
Edirne'de buzdolabından çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
Edirne'de buzdolabından çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
Edirne'de buzdolabından çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
Edirne'de buzdolabından çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
Edirne'de buzdolabından çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
Edirne'de buzdolabından çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
Edirne'de buzdolabından çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
Edirne'de buzdolabından çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
Edirne'de buzdolabından çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
Edirne'de buzdolabından çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray

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