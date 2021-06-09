Edirne'de Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nda yürütülen projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi
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Edirne'de Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nda yürütülen projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi

Edirne'de Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nda yürütülen projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne'de Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal Otorite görevini yürüttüğü Interreg IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nın desteklediği Horizon 2100 Projesi tamamlandı.

Edirne'de Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal Otorite görevini yürüttüğü Interreg IPA BulgaristanTürkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nın desteklediği Horizon 2100 Projesi tamamlandı.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın ana yararlanıcı olduğu ve proje ortağı Burgaz Bölgesel Turist Birliğince yürütülen projenin kapanışı etkinliği kentteki bir tesiste düzenlendi.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin burada yaptığı konuşmada projeyle Edirne ile Bulgaristan'ın Burgaz ve Haskova gibi şehirlerinin turizm değerlerini öne çıkararak gelecek nesillere aktarılabilmesi için farkındalığın artırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Hedef kitlenin çocuklar olduğunu aktaran Şahin, "Projeye katılan çocukların farkındalığını artırarak her iki bölgede de kültürel mirasın geleceğe aktarılmasının, turizmde sürdürülebilirliğin ne denli önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. 'Trakya'nın Mirası' adında 8-12 yaş grubu çocuklarımıza yönelik Türkçe ve Bulgarca dillerinde olmak üzere aktivite kitabı ile farklı temalarda her iki bölgenin tarihi, turistik ve kültürel değerlerini öne çıkaran tanıtım filmleri hazırladık." diye konuştu.

Projenin sonunda çocukların turizm noktalarını gezdiğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Niyetimiz hem Bulgaristan hem de ülkemizdeki öğrencileri bir arada ağırlamaktı ama pandemi nedeniyle tanıtım gezisini ayrı ayrı yapmak durumda kaldık. Bugün Edirne'de düzenlediğimiz geziye katılan öğrencilerimiz de bizlerle, onların da fikirlerini dinleme fırsatı bulacağız. Ayrıca bu gezide öğrencilerimiz gezdikleri yerleri fotoğrafladılar ve kendi fotoğraflarından oluşan bir sergi de hazırladık. Fotoğrafların yanı sıra geleceğe mesajlarını ilettikleri 5 farklı mektup da bu sergide yer aldı."

Toplantıya, Burgas Bölgesel Turist Birliği Başkanı Sonya Enilova, Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Trakya TURSAB Bölge Temsil Kurulu Başkanı Orhan Çebi, Trakya Üniversitesi öğretim üyeleri, proje kapsamında düzenlenen gezide yer alan Selimiye Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri ve Bulgaristan'dan gelen turizm sektörü temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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Edirne'de Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nda yürütülen projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi - Haberler
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