Edirne'de Bulgaristan plakalı araç yandı, sürücü üzüntüyle izledi

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan Bulgaristan plakalı hafif ticari araç, kent girişinde alev aldı. Araçtan kendisini kurtaran sürücü Dimitar Georgiev Yordanov, alevleri üzüntüyle seyretti.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaparak, Edirne kent merkezine gelen Dimitar Georgiev Yordanov, kullandığı CH 5264 BA plakalı hafif ticari araçtan dumanlar çıktığını fark edince kenara çekip, sürücülerden yardım istedi. Çevredekiler hem araçtaki yangına müdahale etti hem de itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekibi, alevleri söndürmek için çalışma başlatırken, polis de güvenlik önlemi aldı. Bu sırada Dimitar Georgiev Yordanov, aracının yanmasını üzüntüyle izledi. Yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Polis, daha sonra kontrollü kapatılan yolu ulaşıma yeniden açtı.