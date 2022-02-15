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Edirne Ticaret Borsası

AA, Cihan Demirci - Ekonomi
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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 3,944 liradan satıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 3,944 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg3,8463,944
AyçiçeğiKg9,6149,741

AA / Cihan Demirci - Ekonomi

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