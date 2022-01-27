Edirne'de buğday 4 lira 176 kuruştan satıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de buğday 4 lira 176 kuruştan satıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
Edirne'de buğday 4 lira 176 kuruştan satıldı

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 4 lira 176 kuruştan satıldı.

EDİRNE (İHA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 4 lira 176 kuruştan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4 lira 176 kuruştan satıldı. Edirne Ticaret Borsası'nda işlem gören bazı ürünlerde fiyatlar şu şekilde işlem görüyor:

"Buğday kilogram en düşük 3,971 TL, en yüksek 4,176 TL. Kuzu kilogram en düşük 41,50 TL en yüksek 41,50 TL." - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Türk Lirası, Ticaret, Buğday, Edirne, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title