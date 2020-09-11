Edirne'de büfeden yapılan hırsızlık kameraya yansıdı
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Edirne'de büfeden yapılan hırsızlık kameraya yansıdı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir büfeden yapılan hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edirne'de büfeden yapılan hırsızlık kameraya yansıdı
11.09.2020 15:51 | Son Güncelleme: 11.09.2020 15:51

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir büfeden yapılan hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Büyük Cami Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki bir büfede hırsızlık yapılması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Büfenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin G.T. ve A.K. olduğunu belirledi.

Ekipler büfeden 50 lira çaldıkları iddia edilen şüphelilerden A.K.'yi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde yakaladı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılıkta ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

G.T.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İki zanlının büfeden hırsızlık yapması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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