Boşanma aşamasındaki eşinin silahla vurarak öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Boşanma aşamasındaki eşinin silahla vurarak öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi

01.12.2020 17:01 | Son Güncelleme: 01.12.2020 17:29

Edirne'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Edirne'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Dün öldürülen ve bugün de boşanma davalarının duruşması olduğu öğrenilen 2 çocuk annesi Nilay Karaarslan'ın cenazesi, morgdan alınarak Abdurrahman Paşa Mahallesi'ndeki babaevinin önüne getirildi.

Burada yakınlarının gözyaşları arasında "helallik" verdiği Nilay Karaarslan'ın cenazesi, Yenişehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Hafta içi uygulanacak ilk sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte ihtiyacınız olan bilgiler
Hafta içi uygulanacak ilk sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte ihtiyacınız olan bilgiler
Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı
Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı

-Olay

Mehmet Emin Karaarslan, Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki bir markette kasiyerlik yapan boşanma aşamasındaki eşi Nilay Karaarslan'ın yanına gitmiş, burada önce av tüfeği ile etrafa rastgele ateş açtıktan sonra eşini vurmuştu. Nilay Karaarslan, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Ardından market dışına çıkan ve silahla intihar girişiminde bulunan zanlı ağır yaralanmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Boşanma aşamasındaki eşinin silahla vurarak öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi
Boşanma aşamasındaki eşinin silahla vurarak öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi
Boşanma aşamasındaki eşinin silahla vurarak öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi
Boşanma aşamasındaki eşinin silahla vurarak öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

İlgili Haberler

Son dakika haberi! Boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
Son dakika haberi! Boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
Son dakika haberi | Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Son dakika haberi | Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Depremde enkazdan çıkarıldıktan 28 gün sonra vefat eden futbolcunun cenazesi defnedildi
Depremde enkazdan çıkarıldıktan 28 gün sonra vefat eden futbolcunun cenazesi defnedildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Osman Kavala Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Serdar Ortaç Bülent Ersoy Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Erol Bulut Caner Erkin Mbaye Diagne Abdullah Avcı
Tüm Haberler Çocuk Pazar Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Boşanma aşamasındaki eşinin silahla vurarak öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 22:12:52. #1.15#
title