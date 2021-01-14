Edirne'de bomba imha uzmanını çay içerek izlediler
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Edirne'de bomba imha uzmanını çay içerek izlediler

14.01.2021 15:56 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:00
Edirne'de bomba imha uzmanını çay içerek izlediler

EDİRNE'de trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ndeki PTT şubesi önünde unutulan çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle kontrollü olarak patlatıldı.

EDİRNE'de trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ndeki PTT şubesi önünde unutulan çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle kontrollü olarak patlatıldı. Çantadan giyecek ve yiyecek çıkarken, vatandaşlar, bomba uzmanının çalışmasını çay içerek, izledi.

Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde bulunan PTT şubesi önünde sahipsiz çanta olduğunu görenler polisi aradı. İhbar üzerine gelen ekipler, çantanın çevresine güvenlik şeridi çekti. Bölgede çok sayıda meraklı vatandaş toplanırken, bir kişi kalabalığa çay dağıtmaya başladı.

Polisin uzaklaştırma çabasına rağmen çay içen vatandaşlar, bomba imha uzmanının çantayı fünyeyle kontrollü olarak patlatmasını, meraklı gözlerle izledi. Çantadan giysi ve yiyecek çıktı.

 


- Edirne
Edirne'de bomba imha uzmanını çay içerek izlediler
Edirne'de bomba imha uzmanını çay içerek izlediler
Edirne'de bomba imha uzmanını çay içerek izlediler
Edirne'de bomba imha uzmanını çay içerek izlediler
Edirne'de bomba imha uzmanını çay içerek izlediler
Edirne'de bomba imha uzmanını çay içerek izlediler
Edirne'de bomba imha uzmanını çay içerek izlediler
Edirne'de bomba imha uzmanını çay içerek izlediler
Edirne'de bomba imha uzmanını çay içerek izlediler
Edirne'de bomba imha uzmanını çay içerek izlediler
Edirne'de bomba imha uzmanını çay içerek izlediler
Edirne'de bomba imha uzmanını çay içerek izlediler
Edirne'de bomba imha uzmanını çay içerek izlediler
Edirne'de bomba imha uzmanını çay içerek izlediler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY

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