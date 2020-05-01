Edirne'de bir yapı marketin deposundaki yangın kontrol altına alındı

Edirne'de bir yapı marketin deposunda meydana gelen yangın kontrol altına alındıİstasyon Mahallesi'ndeki bir yapı marketin deposundan dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu polis ve itfaiyeye haber verdi.