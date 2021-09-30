Edirne'de bir tırda 8 bin 910 kaçak eşya ele geçirildi - Haberler
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Edirne'de bir tırda 8 bin 910 kaçak eşya ele geçirildi

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne'de bir tırda 8 bin 910 kaçak eşya ele geçirildi

Edirne'de bir tırda yapılan aramada 8 bin 910 kaçak eşya bulundu.

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir tırda yapılan aramada 8 bin 910 kaçak eşya bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine F.D'nin kullandığı tırı durdurdu.

Tırdaki aramada, aracın dorsesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen değişik markalarda 8 bin 910 giyim eşyası, çanta ve spor malzemelerinden oluşan, faturası bulunmayan ürünler ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü F.D. gözaltına alındı.

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
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