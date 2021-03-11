Edirne'de bir otomobilin çarpıp kaçtığı ayağından yaralı sokak köpeğini tedavi altına alındı
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Edirne'de bir otomobilin çarpıp kaçtığı ayağından yaralı sokak köpeğini tedavi altına alındı

11.03.2021 17:39 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:48
Edirne'de bir otomobilin çarpıp kaçtığı ayağından yaralı sokak köpeğini tedavi altına alındı

Edirne'de bir otomobilin çarpıp kaçtığı yaralı sokak köpeği duyarlı vatandaşların girişimiyle tedavi altına alındı.

Edirne'de bir otomobilin çarpıp kaçtığı yaralı sokak köpeği duyarlı vatandaşların girişimiyle tedavi altına alındı.

Şükrüpaşa Mahallesi 2022. Sokak sakinleri tarafından beslenen sokak köpeğine bir otomobil çarpıp bölgeden ayrıldı.

Köpeğin yaralandığını ve yürümekte güçlük çektiğini gören sakinler, polis ve belediye ekiplerine haber verdi.

Köpek, tedavi için Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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