Edirne'de bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edirne'de bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

28.10.2020 09:15 | Son Güncelleme: 28.10.2020 09:18
Edirne'de bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'de, düzenlenen operasyonda bir otomobilde 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne'de, düzenlenen operasyonda bir otomobilde 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keşan ilçesinden Edirne'ye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine şüphelilere ait otomobili durdurdu.

Yapılan aramada, bir poşet içinde 50 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi.

Göz altına alınan şüpheliler M.Ö ve S.Ö, ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Osman Durmuş Geert Wilders Fahrettin Koca Emmanuel Macron
Magazin Hadise Çağla Şıkel Hakan Taşıyan Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Podolski Okan Buruk Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Hatay Yangın İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'de bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 09:20:42. #1.15#
title