Edirne'de bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
28.10.2020 09:15 | Son Güncelleme: 28.10.2020 09:18
Edirne'de, düzenlenen operasyonda bir otomobilde 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne'de, düzenlenen operasyonda bir otomobilde 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keşan ilçesinden Edirne'ye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine şüphelilere ait otomobili durdurdu.
Yapılan aramada, bir poşet içinde 50 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi.
Göz altına alınan şüpheliler M.Ö ve S.Ö, ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar