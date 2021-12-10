Edirne'de bir otomobilde 260 şişe sahte içki ele geçirildi
AA / Salih Baran - Haberler | Güncel
Edirne'de polis ekipleri bir otomobilde 260 şişe sahte içki ele geçirdi.
EDİRNE (AA) - Edirne'de polis ekipleri bir otomobilde 260 şişe sahte içki ele geçirdi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Havsa- Uzunköprü yolunda yaptıkları uygulama esnasında İstanbul plakalı bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada bandrolsüz 260 şişe sahte içki bulundu.
Sürücü Ö.Y. gözaltına alındı.
AA / Salih Baran - Son Dakika Haberleri
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