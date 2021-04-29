Edirne'de bir otomobilde 16,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne'de bir otomobilde 16,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı

Edirne'de bir otomobilde 16,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de bir otomobilde 16,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne'de bir otomobilde 16,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki bir dinlenme tesisinde şüphelendikleri otomobilde arama yaptı.

Aramada, sırt çantasında 30 paket halinde 16,5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan sürücü M.E.Ş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vedat Bilgin Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hakan Altun Hande Erçel Özcan Deniz Meral Kaplan
Spor Muslera Rıza Kayaalp Yılmaz Vural Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Edirne'de bir otomobilde 16,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 16:04:53. #1.16#

title