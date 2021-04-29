Edirne'de bir otomobilde 16,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı
Edirne'de bir otomobilde 16,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne'de bir otomobilde 16,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki bir dinlenme tesisinde şüphelendikleri otomobilde arama yaptı.
Aramada, sırt çantasında 30 paket halinde 16,5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan sürücü M.E.Ş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar