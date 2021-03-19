Edirne'de bir otomobilde 10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma kapsamında, Havsa ilçesinde bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 20 paket halinde 10 kilo 400 gram eroin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 140 lira, 11 bin 900 dolar ve 400 avro bulundu.

Uyuşturucuyla ilgili M.L, L.İ, E.F, K.K. ve Ö.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerden M.L, L.İ. ve E.F. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin