Edirne'de bir miktar uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'de polis ekiplerince bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne'de polis ekiplerince bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte rutin kontrolleri esnasında şüphe üzerine iki aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda 4 gram metamfetamin ve 3 gram uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler Ö.G ve R.M. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar