Edirne'de bir miktar uyuşturucu ele geçirildi
22.01.2021 09:39 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:42
Edirne'de polis ekiplerince bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne'de polis ekiplerince bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte rutin kontrolleri esnasında şüphe üzerine iki aracı durdurdu.
Araçlarda yapılan aramalarda 4 gram metamfetamin ve 3 gram uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler Ö.G ve R.M. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar