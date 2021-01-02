Edirne'de bir kuaförde kaçak 43 bin 279 vücut geliştirme ilacı ele geçirildi
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Edirne'de bir kuaförde kaçak 43 bin 279 vücut geliştirme ilacı ele geçirildi

02.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 02.01.2021 10:58
Edirne'de bir kuaförde kaçak 43 bin 279 vücut geliştirme ilacı ele geçirildi

Edirne'de bir kuaförde yapılan aramada, kaçak 43 bin 279 vücut geliştirme ilacı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de bir kuaförde yapılan aramada, kaçak 43 bin 279 vücut geliştirme ilacı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik kentte farklı adreslerde arama yaptı.

Bir kuaför ve buranın deposundaki aramada, değişik markalarda şişe, ampul ve jel şeklinde 43 bin 279 vücut geliştirme ilacı ele geçirildi.

Sağlık Bakanlığının herhangi bir ibaresi bulunmayan ve gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen ürünlere el konuldu.

Olayla ilgili G.K. ve S.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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