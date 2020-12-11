Edirne'de bir kişi "terör örgütü" yalanını kullanan dolandırıcılara 15 bin lirasını kaptırdı
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Edirne'de bir kişi "terör örgütü" yalanını kullanan dolandırıcılara 15 bin lirasını kaptırdı

11.12.2020 09:11 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:14
Edirne'de bir kişi

Edirne'de bir kişi, kendisini telefonla arayıp polis ve savcı diye tanıtarak hesaplarının "terör örgütleri"nce ele geçirildiğini öne süren şüphelilere 15 bin lira yolladı.

Edirne'de bir kişi, kendisini telefonla arayıp polis ve savcı diye tanıtarak hesaplarının "terör örgütleri"nce ele geçirildiğini öne süren şüphelilere 15 bin lira yolladı.

Alınan bilgiye göre, iki farklı hattan telefonla arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, S.K'ye hesaplarının terör örgütleri tarafından ele geçirildiğini söyledi.

Şüphelilerin yönlendirmeleriyle bankaya giden S.K, belirtilen hesaba 15 bin lira gönderdi.

Bankadan çıktıktan sonra dolandırıldığını anlayan S.K, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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