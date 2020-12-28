Edirne'de bir kişi "promosyon" bahanesiyle 47 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu
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Edirne'de bir kişi "promosyon" bahanesiyle 47 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu

28.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:32
Edirne'de bir kişi

Edirne'de bir kişi, komşularının kendisini "promosyon" bahanesiyle 47 bin lira dolandırıldığını iddia ederek, şikayetçi oldu.

Edirne'de bir kişi, komşularının kendisini "promosyon" bahanesiyle 47 bin lira dolandırıldığını iddia ederek, şikayetçi oldu.

Uzunköprü ilçesinde yaşayan M.T, komşuları M.D ve E.D'ye misafirliğe gitti.

Komşularının "promosyon" bahanesiyle kendi adına hesap açtırdığını iddia eden M.T, 47 bin dolandırıldığı iddiasıyla İlçe Polis Merkezi Amirliği'ne başvurdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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