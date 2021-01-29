Edirne'de bir kişi nişanlısı tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu
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Edirne'de bir kişi nişanlısı tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu

29.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:56
Edirne'de bir kişi nişanlısı tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu

Edirne'de bir kişi, nişanlısı tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayette bulundu.

Edirne'de bir kişi, nişanlısı tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayette bulundu.

Alınan bilgiye göre, İpsala ilçesinde yaşayan H.K, nişanlısı M.T'nin farklı bahanelerle kendisi ve ailesinden altın ve para aldığını öne sürdü.

H.K, nişanlısının 2 bin dolar, 23 bin 500 lira, 25 çeyrek altın, 1 gram altın, 3 bilezik, 3 altın zincir ve beştaş yüzük aldığını ve hiçbirini geri getirmediği iddiasıyla İpsala Polis Merkezi Amirliği'ne şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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