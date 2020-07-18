Edirne'de bir kişi imam nikahlı eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alındı
Keşan ilçesinde imam nikahlı eşine şiddet uyguladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
18.07.2020 16:23 | Son Güncelleme: 18.07.2020 17:40
Keşan ilçesinde imam nikahlı eşine şiddet uyguladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Gökmen Sokak'ta yaşayan hamile bir kadın, yaklaşık 2 yıldır birlikte yaşadığı S.O'nun kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek polise başvurdu.
Polis, şüpheli S.O'yu gözaltına aldı.
Kadın ise sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA