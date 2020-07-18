Edirne'de bir kişi imam nikahlı eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alındı Keşan ilçesinde imam nikahlı eşine şiddet uyguladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Keşan ilçesinde imam nikahlı eşine şiddet uyguladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Gökmen Sokak'ta yaşayan hamile bir kadın, yaklaşık 2 yıldır birlikte yaşadığı S.O'nun kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek polise başvurdu.

Polis, şüpheli S.O'yu gözaltına aldı.

Kadın ise sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA