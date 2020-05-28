Edirne'de bir kişi evinde ölü bulundu
Keşan ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
28.05.2020 00:37 | Son Güncelleme: 28.05.2020 00:56
Keşan ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki bir apartmanın 4. katında yaşayan Dursun Kılıç'dan (52) bir süre haber alamayan komşuları, polise haber verdi.
İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri kapıyı çilingir yardımıyla açtı. İçeri giren polis, Kılıç'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Kılıç'ın cesedi savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA