Edirne'de bir kişi arazi motorunu satarken çaldırdı
Keşan ilçesinde bir kişi, ATV olarak bilinen arazi motorunu satarken çaldırdı.
Keşan ilçesinde bir kişi, ATV olarak bilinen arazi motorunu satarken çaldırdı.
Keşan'da yaşayan A.T, arazi motorunu satmak için İstasyon Mahallesi'ne geldi.
İsmini bilmediği bir kişiye motoru denemek için veren A.T, motoru alan kişinin geri dönmemesi üzerine çalındığını anladı.
Keşan Polis Merkezi Amirliği'ne giden A.T, motorunu alan kişiden şikayetçi oldu.
Polis, motorun bulunması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar