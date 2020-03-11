Edirne'de bir kedi yakılarak telef edildi
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Fatih Mahallesi, Edirne, Güncel

Edirne'de bir kedi yakılarak telef edildi

Edirne'de bir varilin içinde yakılan sokak kedisi telef oldu.

11.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:50
Edirne'de bir kedi yakılarak telef edildi

Edirne'de bir varilin içinde yakılan sokak kedisi telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, kentte sokak hayvanları yararına çalışmalar yapan 22 Dost Eli Derneği üyeleri gelen ihbar üzerine olayın yaşandığı Fatih Mahallesi'ndeki parka gitti.

Parkta sokak kedisinin yakılmış halini gören hayvanseverler olayı emniyet ekiplerine bildirdi.

Dernek Başkanı Mehmet Esvet Kütük, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak kedisinin vahşice telef edildiğini söyledi.

Faillerin bulunması ve olayın soruşturulması için Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne dilekçe verdiklerini belirten Kütük, "Kentimizdeki bir çocuk parkında varilin içinde bir sokak kedisi yakılarak öldürülmüştür. Bu olayı gerçekleştiren kişi ve kişiler hakkında 5199 sayılı Hayvanları Konuma Kanunu ve kamu malına zarar vermekten dolayı işlem yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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