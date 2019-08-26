26.08.2019 12:04

Edirne'de bir haftada 4 bine yakın göçmen yakalandı

EDİRNE'de geçen hafta güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 3 bin 899 göçmen yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmek isterken yakalandı. Yetkililer, Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin liste başı olduğu yakalamaların artışında, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak 'push back' (geri itme) yaptığından yakalamaların 4 kat arttığı belirtti.

Edirne'de 54'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, Edirne İl Jandarma ve Edirne Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sınırı yasa dışı yollarla geçmek isteyen göçmenlere göz açtırmıyor. Ekipler geçtiğimiz hafta, Yunanistan ve Bulgaristan sınırı ile kent genelinde boş ev ve gizlenme noktalarında yaptığı denetimlerde aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 3 bin 899 göçmen yakaladı. Yakalanan göçmenlerin büyük çoğunluğu Afganistan ve Pakistan başta olmak üzere, Suriyeli mülteciler oluşturuyor.

YUNANİSTAN GERİ İTİYOR

Göç İdaresine teslim edilen göçmenlerin verdiği ifadeler Yunanistan'ın yasalara uymadığını gösteriyor. Edirne'de geçtiğimiz yıla göre yakalamaların artmasıyla birlikte göçmenlerin verdiği ifadelerde Yunan polisinin zorla Türkiye'ye ittiği söyleniyor. Kayıtlara geçen ifadelerde Yunanistan'da yakalanan göçmenler Türkiye sınırında toplanıp, Meriç Nehri üzerinden botlarla, uluslararası anlaşmalr hiçe sayılarak geri gönderilip, 'push back' yapılıyor. Edirne'de yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi'ne konulurken onların kaçmalarına göz yuman 10 dan fazla organizatör son 1 haftada çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanıp cezaevine kondu.

Kaynak: DHA