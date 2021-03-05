Edirne'de bir girişimci KOSGEB desteği ile torna atölyesi açtı bir girişimci işini büyüttü
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Edirne'de bir girişimci KOSGEB desteği ile torna atölyesi açtı bir girişimci işini büyüttü

05.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:49
Edirne'de bir girişimci KOSGEB desteği ile torna atölyesi açtı bir girişimci işini büyüttü

Edirne'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteği alan Ümit Yıldız torna atölyesi açtı, Ahşap ustası Yılmaz Kiriş ise iş yerine yeni makineler aldı.

Edirne'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteği alan Ümit Yıldız torna atölyesi açtı, Ahşap ustası Yılmaz Kiriş ise iş yerine yeni makineler aldı.

Edirne Sanayi Sitesi'nde torna tesviye atölyesi açan Ümit Yıldız (40), AA muhabirine, 1995 yılında torna işine çırak olarak başladığını söyledi.

6 yıl çıraklık yaptıktan sonra askere gittiğini anlatan Yıldız, "Daha sonra 16 yıl fabrikada çalıştım, kendi mesleğimi yapamadım. Şimdi KOSGEB desteğiyle işimi kurdum. Çıraklıktan geldiğim işin patronu oldum." dedi.

Devletin girişimcilere cazip destekler sunduğunu vurgulayan Yıldız, "KOSGEB desteği çok iyi geldi. Devletin desteği olmadan bu iş yerini açamazdım, ciddi bir maliyet gerektiriyor. Güzel işler yapacağımı düşünüyorum. " diye konuştu.

Yıldız, tornanın ham demir malzemeyi kullanılabilir bir ürün haline getirdiğini, mesleğini severek yaptığını ifade etti.

Ahşap ustası Yılmaz Kiriş (52) de desteklerle sanayi sitesindeki iş yerini büyüttü.

İlkokuldan bu yana mesleğini çıraklık, kalfalık ve ustalık yaparak sürdürdüğünü anlatan Kiriş, şöyle konuştu:

"Sonra bir işyeri açtık. İş yerimizde bir süre devam ettikten sonra büyütmeye karar verdik. Kendi gücümüz olmadığı için destek için KOSGEB'e başvurduk. KOSGEB de belirli desteği sağladı. Desteklerle yeni ve teknolojik makineler aldık. Pergole, kamelya, salıncak, bank yapıyoruz. Çıraklarımızı da artırdık işyerimizde. KOSGEB desteği sayesinde birçok kişi ekmek yiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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