Edirne'de bir garip hırsızlık hikayesi...Acemi hırsızlar sahte sucukları gerçek zannedip çalmak istedi

İş yeri sahibinden acemi hırsızlara çağrı

"Canları çektiyse gelsinler birer kangal verelim"

EDİRNE - Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı olan Osmanlı köyünün ismiyle müsemma sucuklarının satıldığı kasap restoranda, bir garip hırsızlık hikayesi yaşandı.

Olay, bugün sabaha karşı Havsa ilçesine bağlı Osmanlı Köyü'nde meydana geldi. Gecenin geç saatlerinde restorana gelen 2 kafadar, dışarıda asılı kangal kangal sucuğu çalmak istedi. Acemi hırsızlar sucukların imitasyon olduklarını anlayınca yere atıp olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Edirne'nin Havsa ilçesinin Osmanlı Köyü'nde, kasap restoran dükkanın önünde teşhir amaçlı asılı bulunan ve gerçeğine benzetilerek yapılmış olan imitasyon sucukları gerçek zanneden iki kişi sucukları kucaklayıp çalmak istedi. Ancak sucukların imitasyon olduğunu anlayınca yaşadıkları şokun etkisi ile sucukları yere atarak, iş yerinden uzaklaştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

"Canları çektiyse istesinler sahtesini değil, gerçeğini verelim"

İşletme sahiplerinden Mustafa Astürk, sabah dükkanlarına geldiklerinde teşhir amaçlı koydukları sahte sucukları yerde gördüklerini belirterek, "Bizler sokak köpekleri tarafından yere düşürüldü zannettik. Kameraları izleyince iki arkadaşın belki canları çekerek, belki de açıktılar bilemiyoruz. Bizim sahte sucukları kucaklayıp gitmek istiyorlar. Biz dışarıda güneş sucuklara vurmasın diye yapay sucuk koyuyoruz. Bizim de sucuğumuz biraz meşhurdur. Bu iki arkadaş cengelle sucukları alıyor. Ama hafif geldikleri için yere atıp gidiyorlar. Ama deseler ki 'Bize karnımız acıktı, bize verir misin bir kangal' sahtesini değil asıl sucuğunu veririz onlara, sıkıntı yok" dedi.

Kaynak: İHA