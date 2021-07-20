Edirne'de bir evde silah ve uyuşturucu ele geçirildi
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Edirne'de bir evde silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'de bir evde silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evde ve önündeki araçlarda yapılan aramada silah ve uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 12 şüpheliden biri tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evde ve önündeki araçlarda yapılan aramada silah ve uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 12 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Karatepe Caddesi'nde E.G'ye ait evde İstanbul'dan gelen silahlı şüphelilerin olduğu ihbarı üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Evde ve önündeki araçlarda yapılan aramada biri tam otomatik makineli olmak üzere 10 tabanca, bu tabancalara ait 10 şarjör ile 205 fişek, 3 uyuşturucu tablet ve 3 fişek esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili evde bulunan E.T, E.G, Ö.Ç, M.A, U.G, G.G, E.Y, A.Ş, M.M.S, F.K, S.K. ve M.Ü. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet", "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ü, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne'de bir evde silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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