Edirne'de bir evde kumar oynayan 11 kişiye sosyal mesafe cezası Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evde kumar oynayan 11 kişiye 34 bin 980 lira ceza kesildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evde kumar oynayan 11 kişiye 34 bin 980 lira ceza kesildi. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda evde kumar oynayan ve sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 11 kişiye toplam 34 bin 980 lira ceza uygulandı. Kumar masasında bulunan 500 liraya el konuldu, ev sahibi Ü.K. hakkında adli soruşturma başlatıldı. Kaynak: AA