Edirne'de bir evde kumar oynatan ve oynayan 9 kişiye ceza uygulandı
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Edirne'de bir evde kumar oynatan ve oynayan 9 kişiye ceza uygulandı

19.01.2021 15:27 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:31
Edirne'de bir evde kumar oynatan ve oynayan 9 kişiye ceza uygulandı

Edirne'de sokağa çıkma kısıtlaması ihlal edilerek kumar oynandığı tespit edilen evin sahibi ile kumar oynayan 8 kişiye para cezası verildi.

Edirne'de sokağa çıkma kısıtlaması ihlal edilerek kumar oynandığı tespit edilen evin sahibi ile kumar oynayan 8 kişiye para cezası verildi.

Arifpaşa Caddesi'ndeki bir evde sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edildiği ve kumar oynandığı ihbarını alan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri savcılık izniyle F.K'ye ait evde arama yaptı.

Evde kumar oynandığını tespit eden ekipler ev sahibi F.K. hakkında "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yaptı.

Ayrıca ev sahibi F.K. ile evdeki M.P, İ.K, N.K, N.B, Ş.S, A.P, L.B, A.K'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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