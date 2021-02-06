Edirne'de bir evde çıkan yangında yatalak yaşlı adam hayatını kaybetti

Edirne'de Karaağaç Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Edirne'de Karaağaç Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Ortaköy Caddesi'nde Mustafa Çilingir'e (78) ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD, TREDAŞ ekipleri sevk edildi.

Yangın mahalline gelen itfaiye uzun uğraşlar sonrası yangını kontrol altına alıp söndürdü. Bu sırada mahalle sakinleri de yanan tek katlı eve kendi bahçesindeki hortumla su tutarak alevlerin sönmesine yardımcı oldu.

Yapılan incelemede zihinsel engelli kızıyla kaldığı öğrenilen yatalak hasta Çilingir'in yanarak can verdiği tespit edildi.

Tekerlekli sandalyesi evinin kapısının yanına konulan Çilingir'in yakınları gözyaşı döktü.

Çilingir'in cenazesi savcı incelemesi sonrası Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis de olay yerinde toplanan mahalle sakinlerini, sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu belirterek evlerine dönmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci