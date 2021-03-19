Bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
19.03.2021 23:59 | Son Güncelleme: 20.03.2021 00:28
Edirne'de bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Edirne'de bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
S.Ö'nün Çavuşbey Mahallesi'ndeki müstakil evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. TREDAŞ ekipleri olası bir riske karşın evin elektriğini kesti.
Yangın sonrası evde maddi hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar