Edirne'de bir ev çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
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Edirne'de bir ev çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

Edirne'de bir ev çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Edirne'de tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edirne'de tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Midye Aralığı Sokak'ta Güven Tatar'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden ev sakinleri, evden uzaklaşarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Edirne'de bir ev çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
Edirne'de bir ev çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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