Edirne'de bir ev çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
Edirne'de tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edirne'de tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Midye Aralığı Sokak'ta Güven Tatar'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden ev sakinleri, evden uzaklaşarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı