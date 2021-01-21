Edirne'de bir araçta pomerian cinsi 7 köpek yavrusu yakalandı
21.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:32
Edirne'de yurda kaçak yollarla getirildiği tespit edilen pomerian cinsi 7 köpek yavrusuna el konuldu.
Edirne'de yurda kaçak yollarla getirildiği tespit edilen pomerian cinsi 7 köpek yavrusuna el konuldu.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, rutin kontrolleri esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçtaki aramada, pomerian cinsi 7 köpek yavrusu bulundu.
El konulan köpekler veteriner kontrolünde yediemine teslim edildi.
Şüpheliler K.S. ve İ.B, hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar