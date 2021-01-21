Edirne'de bir araçta pomerian cinsi 7 köpek yavrusu yakalandı
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Edirne'de bir araçta pomerian cinsi 7 köpek yavrusu yakalandı

21.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:32
Edirne'de bir araçta pomerian cinsi 7 köpek yavrusu yakalandı

Edirne'de yurda kaçak yollarla getirildiği tespit edilen pomerian cinsi 7 köpek yavrusuna el konuldu.

Edirne'de yurda kaçak yollarla getirildiği tespit edilen pomerian cinsi 7 köpek yavrusuna el konuldu.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, rutin kontrolleri esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtaki aramada, pomerian cinsi 7 köpek yavrusu bulundu.

El konulan köpekler veteriner kontrolünde yediemine teslim edildi.

Şüpheliler K.S. ve İ.B, hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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