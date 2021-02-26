Edirne'de bir araçta kaçak elektronik sigara aparatları ele geçirildi
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Edirne'de bir araçta kaçak elektronik sigara aparatları ele geçirildi

26.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:23
Edirne'de bir araçta kaçak elektronik sigara aparatları ele geçirildi

İpsala ilçesinde bir araçta kaçak elektronik sigara aparatları ele geçirildi.

İpsala ilçesinde bir araçta kaçak elektronik sigara aparatları ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli bir aracı Yenikarpuzlu köyü yakınlarında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 683 elektronik sigara kiti ve 2 bin 770 elektronik sigara aparatından oluşan gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen farklı marka, renk, cins ve görünüşlerde ürünler ele geçirildi.

Olayla ilgili A.I. ve N.I. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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