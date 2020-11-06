Edirne'de bir araçta 7 köpek yavrusu bulundu
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Edirne'de bir araçta 7 köpek yavrusu bulundu

06.11.2020 09:29 | Son Güncelleme: 06.11.2020 09:32
Edirne'de bir araçta 7 köpek yavrusu bulundu

Edirne'de bir otomobilde yurda kaçak yollarla sokulan 7 köpek yavrusu bulundu.

Edirne'de bir otomobilde yurda kaçak yollarla sokulan 7 köpek yavrusu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilaverbey Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 6 Shih Tzu ve 1 Toy Poodle cinsi köpek yavrusu bulundu.

Olayla ilgili B.M.R, V.G.D. ve M.G.V. gözaltına alındı. Şüphelilerin cep telefonlarının da incelemeye alındığı belirtildi.

Köpeklere yediemine teslim edilmek üzere el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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