Edirne'de bir araçta 56 şişe kaçak içki ele geçirildi
11.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:41
Edirne'de, şüphe üzerine durdurulan bir araçta 56 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Edirne'de, şüphe üzerine durdurulan bir araçta 56 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimlerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 56 şişe farklı cins ve markalarda kaçak içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.S, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar