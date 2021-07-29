Edirne'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
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Edirne'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

Edirne'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de iki katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edirne'de iki katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi Tabyalar Altı Sokak'ta Mücahit Akyüz'e ait apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle mahalle dumanla kaplanırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. TREDAŞ ve GAZDAŞ ekipleri de olası bir kaçak durumuna karşın binanın elektrik ve doğal gazını kesti.

Yangın sonucu çatıda hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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