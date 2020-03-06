Edirne'de bildiri dağıtan isveçli parlamenter sınır dışı edildi
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Edirne'de bildiri dağıtan isveçli parlamenter sınır dışı edildi

EDİRNE'de mültecilere "Bize gelmeyin.

06.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:32
Edirne'de bildiri dağıtan isveçli parlamenter sınır dışı edildi

'de mültecilere "Bize gelmeyin. dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız" yazılı broşürler dağıtan, 'İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, Havalimanı'ndan sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi.

Göçmen karşıtı İsveçli parlamenter Jimmie Akesson hakkında Pazarkule sınır kapısında sığınmacılara yönelik İsveç'e gelmemeleri yönünde İngilizce yazılı izinsiz broşür dağıttığı gerekçesiyle hakkında yasal işlem yapılmıştı. Edirne'deki işlemleri tamamlanan Akesson, sınır dışı edilmek üzere bugün polisler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. Sınır dışı işlemleri sırasında Akesson'un cep telefonu ile polislerin ve gazetecilerin görüntüsünü çektiği görüldü. 15.45 uçağıyla Danimarka'nın başkenti Kopenhang'a gönderilen İsveçli parlamenter Akesson'a sınır dışı işlemi uygulandı. 


Kaynak: DHA

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