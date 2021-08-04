Edirne'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Edirne'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Edirne'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edirne'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kent merkezinde, Bedesten karşısındaki parkta E.G ve İ.G ile bir kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada E.G ve İ.G bıçakla hafif yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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