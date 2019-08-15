Edirne'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

15.08.2019 15:55

Edirne'nin Enez ilçesinde iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziömerbey Mahallesi'nde bir araya gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavgada Batuhan M. (15) ve Ali. E. ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Enez Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Batuhan M. hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili H.G, Y.S, B.K, İ.Ç ve O.B'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA