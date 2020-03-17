Edirne'de berberlerden maske ve eldivenli tıraş
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Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Keşan, Güncel

Edirne'de berberlerden maske ve eldivenli tıraş

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, bazı berberler koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven takıp, tıraş yapmaya başladı.

17.03.2020 16:51 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:52
Edirne'de berberlerden maske ve eldivenli tıraş

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, bazı berberler koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven takıp, tıraş yapmaya başladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, tüm dünyaya yayılan ve 7 binin üzerinde kişinin ölümüne yol açan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından hem yetkililer hem vatandaşlar salgından etkilenmemek için önlem almaya başladı. Keşan'a bağlı Yukarı Zaferiye Mahallesi Mercan Sokak'ta bulunan berber dükkanında da esnaf, müşterilerini maske ve eldiven takarak tıraş etmeye başladı. Tek kullanımlık havlularla tıraş yapan berberler, müşterilerini kolonya tutarak uğurluyor. 

Berber Turgay Kalkan, berberler olarak koronavirüse karşı tedbirler aldıklarını belirterek, "Yapabildiğimiz kadar iş yerlerimizi dezenfekte ediyoruz. Her yeri çamaşır suyuyla temizliyoruz. Usturalarımızı temiz tutuyoruz. Her tıraştan sonra bu temizliği tekrarlıyoruz. Tek kullanımlık havlular aldık. Maske ve eldivenlerimizi takıyoruz. Eğer bizde bir mikrop varsa başkalarına gitmesin. Tabi kendimizi de koruyoruz. Müşterilerimiz de olumlu düşünüyor. İnsanlar sağlıklı bir ortamda tıraş olmak istiyor. Bunu gören de geliyor" dedi.'İNSANLARIN SAĞLIĞI İÇİN GEREKEN YAPILIYOR'

Berberde sakal tıraşı olan Cahit Erdin de uygulamadan memnun olduğunu ifade ederek, "Güzel bir uygulama. Böyle daha steril oldu. Memnunun kaldım. Virüs nedeniyle şehirde sakinlik var. Berbere girdiğimde de ilk gördüğüm temizliği oldu. İnsanların sağlığı için gereken yapılıyor" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

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