EDİRNE'DE BERBERLER MESAİYE BAŞLADI

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sona eren tam kapanma sonrası kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla berberlerde yoğunluk yaşanıyor.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sona eren tam kapanma sonrası kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla berberlerde yoğunluk yaşanıyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında sona eren tam kapanma sonrasında 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasını kapsayan 2 haftalık kademeli normalleşme süreci bugün başladı. Bu süreçte Keşan ilçesinde hizmet verecek olan berberlerde bugün iş yerlerini açarak, mesai başladı. Tedbirlere uygun şekilde tekrar hizmet vermeye başlayan berberlerde yoğunluk yaşanıyor. Berberler, sıra beklememesi için müşterilerine randevu saati veriyor.

Keşan Kunduracılar Çarşısı'nda hizmet veren berber Kudret Kalkan, tam kapanma sürecinin ardından bugün tekrar hizmet vermekten dolayı memnun olduklarını belirterek, '17 gün sonra işimizin başındayız. Biz mutluyuz, müşterilerimiz de memnun. Tıraş bir nevi temizliktir. Bugün berber esnafımızın arife günü oldu. İş yerleri açılınca insanlar da gönül rahatlığıyla gelerek traşını oluyor. Bizde gerekli kurallara uyuyoruzö dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı