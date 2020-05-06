Edirne'de berber ve kuaförler hazırlıklara başladı

Edirne'de berber ve kuaförler hazırlıklara başladıEDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüsle mücadele kapsamında bir süredir kapalı olan berber ve kuaförlerin 11 Mayıs'ta açılacağının duyurulmasının ardından işyerlerinde temizlik ve sterilizasyon çalışmaları başladı.

Edirne'de berber ve kuaförler hazırlıklara başladı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüsle mücadele kapsamında bir süredir kapalı olan berber ve kuaförlerin 11 Mayıs'ta açılacağının duyurulmasının ardından işyerlerinde temizlik ve sterilizasyon çalışmaları başladı. Berber ve kuaförler randevu almaya başladıklarını belirterek, yoğunluk oluşmaması amacıyla erken sıra alınması konusunda vatandaşı uyardı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, '20 yaş ve altı' ile '65 yaş ve üstü' yasağı nedeniyle evden çıkamayanların berber ve kuaförlere ulaşımının belediye tarafından ücretsiz sağlanacağını söyledi.

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 21 Mart tarihinden bu yana kapalı olan berber ve kuaförler açıklanan normalleşme planına göre, 11 Mayıs Pazartesi günü itibariyle yeniden hizmet vermeye başlayacak. Keşan'da bulunan berber ve kuaförlerde açılış öncesi hazırlıklarına başladı. Berber ve kuaförler randevu almaya başladıklarını belirterek, yoğunluk oluşmaması amacıyla erken sıra alınması konusunda müşterilerini uyardı. Keşan Belediyesi ekipleri de şehirdeki berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde ücretsiz dezenfekte çalışmalarına başladı. Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise işyerleri denetleyerek, işletmecileri yeni çalışma düzeni hakkında bilgilendirdi.

'ARTIK STERİLİZASYONU ÖN PLANA ALACAĞIZ'

Keşan Berberler ve Kuaförler Odası Denetim Kurulu Başkanı ve erkek berberi Mutlu Gezer, berber ve kuaförlerin pazartesi günü açılacağının duyurulmasının ardından hazırlıklara başladıklarını belirterek, "21 Mart tarihinden bu yana berberler ve kuaförler kapalıydı. Alınan karar sonrası da Pazartesi günü itibariyle yeniden açacağız. Şu an hazırlıklarımızı yapıyoruz. Temizlik yapmaya başladık. Açılacağımızın duyurulmasının ardından randevu almak isteyenler yoğunluk oluşturdu. Bu konuda da çalışma yapıyoruz. Sıraya alarak, randevularını oluşturuyoruz. Uzun bir aranın ardından oldukça yoğun olacağız. Artık sterilizasyonu ön plana alacağız. Meslektaşlarımdan da bu yönde çaba göstermelerini istiyorum. Temizliğe ve hijyene dikkat ederek, işlerimizi bu şekilde yürüteceğiz" dedi.

'TÜM KONTROLÜ ÜST DÜZEYDE TUTACAĞIZ'

Kadın kuaförü Atakan Akyel de, yaklaşık 1.5 aylık aranın ardından yeniden hizmet vermeye başlayacaklarını ifade ederek, "Bu süre içerisinde ciddi bir ihtiyaç oluştu. Berbere ve kuaföre olan ihtiyaç daha da iyi anlaşıldı. Mesleğimiz gerçekten çok değerli. Önemli bir yoğunluk bekliyoruz. Randevu almaya başladık. Bu konuda özen gösterilmesini istiyoruz. Çünkü belli saatlerde, sayılı kişiye hizmet verebileceğiz. Bu süreler bize yetmez çünkü işlemler çok uzun sürüyor. Bu sürenin uzatılmasını da talep ediyoruz. Gerekli steril ortamı da sağlayacağız. Maske, eldiven ve tek kullanımlık havlu kullanacağız. Müşterilerimizin girişte ateşini ölçeceğiz. Tüm kontrolü üst düzeyde tutacağız" diye konuştu.

'TEMİZLİK VE STERİLİZASYON ŞARTLARINA UYARAK İŞLERİNİ YAPACAKLAR'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da, belediye ekiplerince sterilizasyon çalışması yapılan berber ve kuaförlerde incelemelerde bulundu.

Belediye olarak berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerine ücretsiz el dezenfektanı, kolonya, maske, siperlik ve sabun bulunan paketlerden dağıttıklarını dile getiren Helvacıoğlu, "Keşan'da 154 berber ve kuaför işyerinin dezenfekte işlemleri yapılıyor. 45 gündür kapalıydılar. Temizlik ve ilaçlama için bugün işyerlerini açtılar. Pazartesi günü de işbaşı yapacaklar. Ama eskisi gibi çalışmayacaklar. Temizlik ve sterilizasyon şartlarına uyarak işlerini yapacaklar. Bizlerde belediye olarak her zaman yanlarındayız" ifadelerini kullandı.

YAŞ KISITLAMASI BULUNANLARA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Mustafa Helvacıoğlu ayrıca '20 yaş ve altı' ile '65 yaş ve üstü' yasağı nedeniyle evden çıkamayanların berber ve kuaförlere ulaşımının belediye tarafından ücretsiz sağlanacağını kaydetti.

Kaynak: DHA