Edirne'de belediyeye ait su terfi istasyonunda 350 bin liralık malzeme çalındı
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Edirne'de belediyeye ait su terfi istasyonunda 350 bin liralık malzeme çalındı

12.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:40
Edirne'de belediyeye ait su terfi istasyonunda 350 bin liralık malzeme çalındı

Edirne Belediyesine ait Yağmur Suyu Terfi İstasyonu'ndan yaklaşık 350 bin liralık malzeme çalındı.

Edirne Belediyesine ait Yağmur Suyu Terfi İstasyonu'ndan yaklaşık 350 bin liralık malzeme çalındı.

Alınan bilgiye göre, istasyon yetkilileri binaya kontrol amacıyla gittiğinde bina ve pompa dairesinin kilitlerinin kesildiğini gördü.

İncelemede, 60 metre kablo, elektrik panosu içindeki 40 sigorta, 4 kondüktörün, vinç kumanda paneli ve kablosu, aydınlatma tesisatı kabloları ve tesis giriş sigorta kutusunun çalındığı tespit edildi.

Çalınan malzemelerin değerinin yaklaşık 350 bin lira olduğu belirtildi.

Olayın ardından müşteki Y.K, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine şikayette bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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